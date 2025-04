«J’aurais pu me battre avec lui», Mbappé le fait vriller !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé (26 ans) vit enfin son rêve de gosse au Real Madrid. Malgré ses 33 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant français est loin d’être irréprochable dans le jeu et l’attitude. Il a d’ailleurs été conspué par les supporters merengue la semaine dernière. A cause de sa performance contre Arsenal en Ligue des champions, Christophe Dugarry a réglé ses comptes en live.

Depuis son doublé inscrit lors de la réception de Leganes le 29 mars dernier (3-2), Kylian Mbappé n’a plus une fois trouvé le chemin des filets. Le numéro 9 du Real Madrid a pourtant eu l’embarras du choix avec une demi-finale retour de Coupe du roi, deux matchs de Liga et les deux manches de quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal (0-3 et 1-2). Cependant, rien à faire, Mbappé ne se créé pas d’occasions faciles à convertir en but ou n’est pas bien servi selon Christophe Dugarry.

«C’était gênant à voir»

« C’est une saison galère pour lui, entre blessures autour de lui, un milieu en difficulté, Kroos parti, et peu de ballons exploitables ». a assuré le champion du monde 98 pendant son passage sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme. Le non remplacement de Toni Kroos pourrait jouer sur sa capacité à marquer puisque l’Allemand était un pourvoyeur de ballons de premier plan pour Vinicius Jr et les attaquants du Real Madrid ces dernières saisons. Mais pas de quoi justifier l’attitude par moments soliste de Kylian Mbappé et notamment contre Arsenal en Ligue des champions d’après Dugarry qui aurait pu en venir aux mains. « Quand j’ai vu son match, j’aurais pu me battre avec lui sur le terrain. Il dribble tout seul, ne regarde personne. C’était gênant à voir ».

«C’est le prix à payer quand tu portes ce maillot»

Pour autant, Christophe Dugarry reconnaît une certaine injustice envers Kylian Mbappé et les critiques incessantes dont il fait l’objet. Toutefois, c’est tout simplement à ses yeux la rançon de la gloire. « C’est injuste ce qu’il subit, mais c’est le prix à payer quand tu portes ce maillot. C’est la règle dans les très grands clubs, il faut être irréprochable tout le temps ».