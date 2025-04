Real Madrid : Incroyable, Mbappé a contaminé le vestiaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a mis les pieds dans une équipe déjà bien huilée où il est difficile de prendre sa place parmi les autres grandes stars. L'attaquant français a encore du mal à convaincre dans certaines domaines, à commencer par la défense. Les statistiques montrent qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts, un mal qui tend à ronger l'équipe entière.

Eliminé de la Ligue des champions face à Arsenal et pas en grande forme pour finir la saison en Liga, le Real Madrid a du mal à maintenir un élan positif en ce moment. Le collectif se voit reprocher son manque d'efficacité en défense, un secteur du jeu en baisse. L'arrivée de Kylian Mbappé ne serait pas étrangère à ce résultat d'après Bruno Irles.

Le Real Madrid plombé par Mbappé ?

Ancien formateur de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, Bruno Irles a même entretenu des relations difficiles avec la famille du joueur à l'époque puisqu'il tenait vraiment à l'impliquer plus en défense. Selon lui, le manque d'implication de l'attaquant français reflète les performances globales défensives. « On est très attaché, quand on est entraineur, à cette notion de bloc regroupé. On doit fermer l’intérieur du jeu, et ces joueurs sont contaminés par Mbappé, bien entendu » débute Irles sur Canal+.

« Vinicius ou Rodrygo couraient plus l'an dernier »

Auteur de prestations remarquées ces derniers mois, Kylian Mbappé a ralenti la cadence récemment. Le joueur de 26 ans fait moins d'efforts sur le terrain et cela se ressent. « Ce que je veux dire c’est que s’il y en a un qui marche, les autres vont faire moins… Dans un 4-4-2, il faut fermer l’intérieur, et on ne le ferme pas, c’est terminé, donc à nouveau l’écart se creuse entre les défenseurs et les attaquants, et l’adversaire y va tranquillement, il peut poser son jeu… Ce constat est important. Un Vinicius ou un Rodrygo, ils couraient plus l’an dernier » assure Bruno Irles.