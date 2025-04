Kylian Mbappé victime d'une «idiotie», il hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le Real Madrid a réussi à décrocher une nouvelle victoire en Liga contre l'Athletic Bilbao dans la douleur. Absent lors de ce match à cause de son carton rouge lors du match précédent, Kylian Mbappé était tout de même présent dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Lorsqu'il est apparu sur les écrans géants, il a été sifflé par les supporters, une manière de lui faire comprendre leur mécontentement après les récents résultats.

Arrivé au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a connu une adaptation difficile puisqu'il sortait d'un contexte difficile au PSG et ses performances sur le terrain ne suivaient pas. L'attaquant français a eu du mal à convaincre les supporters et en ce moment, il replonge un peu. Pour Frédéric Hermel, les sifflets à son égard n'ont pas lieu d'être.

Mbappé sifflé, une erreur des supporters

Blessé et suspendu, Kylian Mbappé ne pouvait pas défendre ses chances contre l'Athletic Bilbao et a assisté des tribunes à la victoire des siens, obtenue lors des dernières secondes sur un but de Federico Valverde (1-0). « J'écris sur Madrid depuis mars 1993 et cette double confrontation en Coupe de l'UEFA contre le PSG de Ginola, Weah, Lama et Kombouaré. Et ces 32 ans ne m'ont pas encore permis de comprendre certains comportements des supporters au Santiago Bernabéu. Je comprends la colère des supporters après la déception de la Ligue des champions, mais siffler un joueur blessé et suspendu, assis dans les tribunes, alors qu'il apparaît sur les écrans du stade, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Cet événement a fait le tour du monde parce que la victime était Mbappé et c'est ce qu'on retient de la victoire contre l'Athletic. Bien plus que le grand but marqué par Valverde » réagit le journaliste spécialiste du football espagnol pour AS à propos des sifflets du public.

« Ce geste ne fait que renforcer la mauvaise image »

Moins à l'aise en ce moment, en témoigne sa prestation plutôt timide lors de la double confrontation contre Arsenal en Ligue des champions, ayant entraîné l'élimination du Real Madrid, Kylian Mbappé devra réagir vite pour éviter de nouveaux sifflets. « Les gens ne se rendent pas compte de l'idiotie d'un tel comportement parce que, en fin de compte, ce n'est pas mon compatriote qui est blessé, mais les supporters eux-mêmes. Le prochain exploit de Mbappé (qui ne saurait tarder, n'en doutons pas) effacera de nos esprits cette triste histoire de sifflets. Mais le geste de s'en prendre à un de ses joueurs qui n'est pas sur le terrain ne fait que renforcer la mauvaise image du public de Bernabéu, surtout à l'étranger. L'image d'un public froid qui ne sait pas applaudir, d'enfants gâtés qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir fêter une Ligue des Champions tous les deux ans. Il y a de quoi réfléchir » conclut Hermel.