Real Madrid : La fin est annoncée pour Mbappé

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques après l'élimination du Real Madrid en quarts de finale de Ligue des champions. Présenté comme la star du projet merengue, l'international tricolore a été absent lors des deux confrontations face à Arsenal . Et si à 26 ans, l'ancienne figure du PSG avait déjà traversé la meilleure forme de sa carrière ?

Le rêve d’enfant de Kylian Mbappé tourne au cauchemar. Au cours de sa première saison sous le maillot du Real Madrid, l’international tricolore ne remportera pas la Ligue des champions. Son équipe a été battue par Arsenal, largement au-dessus lors des deux confrontations. Et évidemment, les regards se tournent vers celui qui a été présenté comme le meilleur joueur de la planète. Celui-ci a été complètement absent lors des deux confrontations, ce qui entache son bilan.

Mbappé se fait encore allumer

« Les stats d’Mbappé sont très correctes, mais ce n’est pas suffisant pour les supporters du Real, C’est quand même un peu injuste, c’est sa première saison. Ça a été compliqué aussi pour Ronaldo, Benzema ou Zidane à leurs débuts » a par exemple confié Christophe Dugarry, champion du monde 1998. Ancien rugbyman, Denis Charvet s’interroge sur le timing de son arrivée au Real Madrid. « Tu es responsable de tes choix et de tes actes. Il a complément loupé le virage il y a deux ans. Il s’est entêté à rester. Pourquoi ? Pour l’argent. Il a été payé une fortune, il n’a pas pu la refuser. Sinon, il ne serait jamais resté les deux dernières années » a-t-il confié sur RMC.

« Je ne sais pas si on retrouvera le Mbappé que l’on a connu »

Car aujourd’hui, Mbappé doit composer avec Rodrygo et Vinicius Jr, positionnés sur les côtés. Le joueur français doit donc évoluer dans l’axe, un poste qui ne sied pas à ses qualités. Cette position peut expliquer sa baisse d’influence. Mais pour Denis Charvet, le mal est plus profond. Selon lui, le meilleur est déjà derrière Mbappé. « Mbappé se retrouve dans une configuration qui n’est pas la meilleure pour lui. Je ne sais pas si on retrouvera le Mbappé que l’on a connu. C’est dur, ça me fait de la peine » a-t-il confié lors du Super Moscato Show.