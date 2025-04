Mbappé : L'annonce surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le Real Madrid traverse une nouvelle période difficile en ce moment avec l'élimination en Ligue des champions contre Arsenal et les difficultés à maintenir le bon rythme en Liga. Dimanche lors du match face à l'Athletic Bilbao, Kylian Mbappé a été sifflé par les supporters du Santiago Bernabéu quand il est apparu dans les écrans géants du stade, lui qui ne pouvait pas disputer cette rencontre en raison de son carton rouge reçu la semaine précédente. Le Français a tout de même reçu le soutien d'un ancien joueur du club.

Pointé du doigt pour son manque d'investissement au sein du Real Madrid, Kylian Mbappé a encore du mal à faire l'unanimité auprès des supporters du club. L'attaquant français traverse à nouveau une période difficile et dans toute cette négativité, les soutiens se font rares. Alvaro Benito, ancien joueur du club dans les années 1990, estime que le problème ne vient pas forcément de lui.

Le Real Madrid en galère

Transparent lors de la confrontation face à Arsenal, Kylian Mbappé a du mal à exister en ce moment, tout comme le Real Madrid. « Les bons joueurs ne doivent jamais être considérés comme le problème, ce qu’il faut faire avec ces joueurs c’est de leur faire comprendre quel doit être leur comportement collectif pour être une top équipe. Il faut aussi se demander pourquoi tous les joueurs du Real Madrid, à l’exception d’Asencio et de Courtois, sont en dessous de leur niveau » réagit Alvaro Benito d'après des propos rapportés par la Cadena SER.

Mbappé pris pour cible

Même s'il ne jouait pas dimanche face à l'Athletic Bilbao, les supporters ont tout de même réussi à lui faire comprendre qu'il était pointé du doigt pour les résultats du Real Madrid en ce moment. La presse espagnole ne se prive pas de le critiquer de plus en plus fréquemment. L'ancien Parisien essaiera de rebondir le plus vite possible pour la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone.