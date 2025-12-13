F1 - Ferrari : Gros changement pour Lewis Hamilton !

Clairement, Lewis Hamilton a vécu une première saison cauchemardesque chez Ferrari. Avec aucune victoire et aucun podium, le Britannique a terminé à une anecdotique sixième place au classement du championnat du monde. Néanmoins, son ancien coéquipier Nico Rosberg estime que « King Lewis » peut rebondir en 2026.
Un véritable naufrage. Arrivé chez Ferrari afin de former un duo de rêve avec Charles Leclerc, Lewis Hamilton n’a pas eu le succès escompté au sein de l’écurie italienne. En perte de confiance, le septuple champion du monde espère clairement rebondir en 2026.
« Ça a été une saison terrible pour lui »
Interrogé par Sky, son ancien coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg a analysé cette période compliquée pour Hamilton. « Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière », a ainsi confié l’Allemand, qui voit néanmoins son ancien partenaire capable d’inverser la tendance la saison prochaine.
« Cela signifie un nouveau départ »
« Je pense que le plus important, c’est que les règlements changent, et c’est son grand espoir, car cela signifie un nouveau départ. La voiture pourrait vraiment être une voiture gagnante l’année prochaine. Il pourrait soudainement se sentir beaucoup plus à l’aise dans la voiture, car c’est aussi son problème : il ne se sent tout simplement pas à l’aise dans la voiture », indique Nico Rosberg.