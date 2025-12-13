F1 - Ferrari : Gros changement pour Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, Lewis Hamilton a vécu une première saison cauchemardesque chez Ferrari. Avec aucune victoire et aucun podium, le Britannique a terminé à une anecdotique sixième place au classement du championnat du monde. Néanmoins, son ancien coéquipier Nico Rosberg estime que « King Lewis » peut rebondir en 2026.

Un véritable naufrage. Arrivé chez Ferrari afin de former un duo de rêve avec Charles Leclerc, Lewis Hamilton n’a pas eu le succès escompté au sein de l’écurie italienne. En perte de confiance, le septuple champion du monde espère clairement rebondir en 2026.

« Ça a été une saison terrible pour lui » Interrogé par Sky, son ancien coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg a analysé cette période compliquée pour Hamilton. « Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière », a ainsi confié l’Allemand, qui voit néanmoins son ancien partenaire capable d’inverser la tendance la saison prochaine.