F1 : C'est officiel, Max Verstappen fait ses adieux !

Après une saison très agitée, Max Verstappen a laissé échappé le titre pour seulement deux points face à Lando Norris. Et alors que la saison est à peine terminée, Red Bull fait déjà d'énormes changements en interne à commencer par le départ d'Helmut Marko auquel le quadruple champion du monde fait ses adieux.

Après Christian Horner et Adrian Newey, Red Bull perd l'autre grand architecte de l'épopée de l'écurie autrichienne en Formule 1. En effet, le départ d'Helmut Marko a été officialisé. Consultant pour Red Bull depuis 21 ans, l'Autrichien a joué un rôle clé dans l'essor de l'équipe, notamment par son implication de le programme des jeunes pilotes. C'est notamment lui qui a découvert Sebastian Vettel ou encore Max Verstappen qui possèdent huit titres de champion du monde à eux deux. Oliver Mintzlaff, PDG en charge du sport chez Red Bull, a ainsi confirmé le départ d'Helmut Marko.

Red Bull officialise le départ d'Helmut Marko « Helmut m’a fait part de son souhait de quitter son poste de conseiller en sport automobile à la fin de l’année. Je regrette profondément sa décision, car il a été une figure influente pendant plus de vingt ans, et son départ marque la fin d’une ère extraordinaire. Après une longue et intense conversation, j’ai su que je devais respecter son choix, car j’ai eu le sentiment que le moment était venu pour lui de franchir cette étape. Même si son départ laissera un vide important, notre respect pour sa décision et notre gratitude pour tout ce qu’il a fait pour Red Bull Racing l’emportent largement », a-t-il confié sur le site de Red Bull.