Transfert à l’OM : Un joueur de l’Algérie confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Né à Marseille et aujourd'hui figure du championnat de Ligue 1 avec le Paris FC, Ilan Kebbal ne cache pas son envie d'évoluer un jour sous le maillot de l'OM. Le milieu offensif algérien a évoqué le sujet dans détour avec son partenaire parisien et ancien joueur de l'OM, Maxime Lopez.

Et si l'OM frappait un gros coup dans les mois à venir en misant sur l'une des grandes découvertes de cette saison en Ligue 1 avec le Paris FC : Ilan Kebbal ? Le milieu offensif de 27 ans dispute actuellement la CAN avec l'Algérie, mais il a récemment accordé une interview à Média Carré dans laquelle il prend le temps d'évoquer son avenir et notamment de confirmer son rêve de porter un jour les couleurs de l'OM.

Lopez valide Kebbal à l'OM Kebbal a été lancé par Maxime Lopez, lui-même formé à l'OM et qui le voit bien un jour évoluer dans son club de coeur : « Si je souhaite à Kebbal de jouer un jour à l’OM ? Encore heureux. C'est ce que je lui ai dit en début de saison, tous les jours je lui disais : « je vais tout faire pour que tu fasses la meilleure saison possible ». S'il veut signer à l'OM encore heureux. Il n'a pas besoin de moi, vu la saison qu'il fait », indique le milieu du Paris FC.