Transfert à l’OM : Un joueur de l’Algérie confirme !

Né à Marseille et aujourd'hui figure du championnat de Ligue 1 avec le Paris FC, Ilan Kebbal ne cache pas son envie d'évoluer un jour sous le maillot de l'OM. Le milieu offensif algérien a évoqué le sujet dans détour avec son partenaire parisien et ancien joueur de l'OM, Maxime Lopez.
Et si l'OM frappait un gros coup dans les mois à venir en misant sur l'une des grandes découvertes de cette saison en Ligue 1 avec le Paris FC : Ilan Kebbal ? Le milieu offensif de 27 ans dispute actuellement la CAN avec l'Algérie, mais il a récemment accordé une interview à Média Carré dans laquelle il prend le temps d'évoquer son avenir et notamment de confirmer son rêve de porter un jour les couleurs de l'OM.
Lopez valide Kebbal à l'OM
Kebbal a été lancé par Maxime Lopez, lui-même formé à l'OM et qui le voit bien un jour évoluer dans son club de coeur : « Si je souhaite à Kebbal de jouer un jour à l’OM ? Encore heureux. C'est ce que je lui ai dit en début de saison, tous les jours je lui disais : « je vais tout faire pour que tu fasses la meilleure saison possible ». S'il veut signer à l'OM encore heureux. Il n'a pas besoin de moi, vu la saison qu'il fait », indique le milieu du Paris FC.
« Le meilleur club du monde »
Et Ilan Kebbal rebondit à ce sujet : « Marseille, c'est ma vie. Bien sûr que j'ai grandi en le regardant jouer (il montre Maxime Lopez). Marseille c'est le meilleur club du monde pour moi, c'est ma ville. (...) Marseille, j'en rêvais étant petit. Ce n'est pas un truc qui me manquerait, mais c'est l'OM », confie le milieu offensif de l'Algérie. Le message est passé...