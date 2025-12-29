Transfert à l'OM : L'offre surprise de Paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement à Maxime Lopez, Ilan Kebbal est un joueur né et formé dans les clubs de Marseille qui n'a jamais mis les pieds à l'OM. Coéquipier de l'international algérien au Paris FC, Lopez lui déroule le tapis rouge pour un éventuel transfert à l'Olympique de Marseille en pleine interview.

Depuis le début de la saison, quand ils sont tous aptes physiquement, Ilan Kebbal, Pierre Lees-Melou et Maxime Lopez évoluent ensemble dans le coeur du jeu du Paris FC. Bien qu'il soit né à Marseille et qu'il ait effectué une partie de sa formation au FC Burel comme Lopez, Kebbal n'a pas encore arboré la tunique de l'OM au fil de sa carrière durant laquelle il a bien voyagé du côté de Bordeaux, de Reims, de Lyon ou encore de Dunkerque avant de briller au PFC.

Ilan Kebbal : le Marseillais enfin à l'OM ? Avec le promu de Ligue 1, Ilan Kebbal n'a pas manqué d'impressionner les observateurs au point où Raphaël Domenach est allé jusqu'à poser à Maxime Lopez en interview avec Lees-Melou et le milieu offensif du Paris FC la question suivante. « Est-ce que tu lui souhaites (en pointant Kebbal du doigt) de jouer à l'OM ? ».