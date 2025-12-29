Mercato : La signature surprise qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

L’été prochain, le PSG aurait prévu du mouvement sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment coché le nom d’Ayyoub Bouaddi sur sa liste. L’international Espoirs français pourrait quitter le LOSC à l’issue de la saison, malgré sa récente prolongation. Cette dernière n’arrange d’ailleurs pas les affaires des Rouge-et-Bleu pour le milieu de terrain de 18 ans.

Cet hiver, le PSG ne va pas être très actif sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas spécialement recruter en janvier. En revanche, les choses devraient être différentes l’été prochain. Les dirigeants parisiens prépareraient déjà leur recrutement, et auraient même coché un nom sur leur liste.

Le PSG en pince pour Ayyoub Bouaddi Le PSG ciblerait en effet Ayyoub Bouaddi. Son profil intéresserait les champions d’Europe 2025, malgré son prix fixé à 60M€ par le LOSC. Le milieu de terrain de 18 ans est vu comme un joueur à fort potentiel et viendrait donc apporter une nouvelle solution à Luis Enrique dans son entrejeu. La récente prolongation de l’international Espoirs français n’arrangerait toutefois pas les affaires du PSG.