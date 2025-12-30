Un joueur de l'OM au PSG : C’est déjà le feu sur le mercato !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a offert une petite place aux jeunes talents du centre de formation, comme Robinio Vaz, Tadjidine Mmadi et Darryl Bakola. Pour ce dernier ce n’est pas assez, puisqu’il pourrait bien claquer la porte de l’Olympique de Marseille, avec le Paris Saint-Germain qui serait d’ailleurs prêt à lui tendre la main.

Si le PSG en est capable, pourquoi pas l’OM ? Après avoir longtemps privilégié les stars accomplies, le club parisien a décidé de miser sur la jeunesse avec notamment Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Et à Marseille on semble vouloir faire de même...

Pas assez pour Bakola ? S’ils n’ont pas connu le succès immédiat de leurs rivaux du PSG, certains jeunes talents de l’OM ont réussi à intégrer la rotation de Roberto De Zerbi. C’est le cas de Darryl Bakola, très apprécié par le technicien italien, qui n’a toutefois disputé que sept rencontres en Ligue 1, même s’il a fait une apparition remarquée en Ligue des Champions contre Newcastle (2-1).