F1 - Rupture avec Verstappen : L’annonce officielle !

Pierrick Levallet

Max Verstappen et le numéro 1, c’est terminé. Battu par Lando Norris cette saison, le Néerlandais n’arborera pas l’as sur sa Red Bull en 2026. Le pilote de McLaren, sacré champion du monde après le Grand Prix d’Abu Dhabi, n’a d’ailleurs pas mis longtemps à trancher concernant la question de s’il allait prendre le numéro 1 la saison prochaine.

Ces dernières années, nous étions habitués à voir Max Verstappen rouler avec le numéro 1 sur sa Red Bull. Ce ne sera plus le cas à partir de la saison prochaine. L’as étant réservé uniquement au champion du monde en titre, le Néerlandais n’aura plus l’honneur de l’arborer. Lando Norris, sacré après le Grand Prix d’Abu Dhabi, a d’ailleurs tranché en indiquant très clairement qu’il allait prendre le numéro 1 lâché par Max Verstappen.

«Ça existe pour une bonne raison» « C'est la tradition. Ça existe pour une bonne raison. C'est là parce que tu peux essayer de l'avoir, tu peux travailler dur pour essayer de l'obtenir. Nous tous dans l'équipe, tous ceux qui jouent un rôle chez McLaren ou sur ma voiture, nous pourrons le porter avec fierté. Ce sont tous mes mécaniciens, mes ingénieurs, tous ceux qui font partie de McLaren qui obtiennent aussi cette reconnaissance » a d’abord confié le pilote de McLaren dans des propos rapportés par Motorsport.com.