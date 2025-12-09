F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Le malaise chez Ferrari !

Malgré l'arrivée de Lewis Hamilton, Ferrari clôt la saison 2025 sans victoire, terminant 4e au classement des constructeurs. L'enthousiasme suscité par le recrutement du Britannique a rajouté de la pression sur l’écurie italienne aux yeux de Charles Leclerc, déjà focalisé sur l’exercice à venir.
La saison est enfin terminée pour Ferrari. 4e au classement des constructeurs, la Scuderia n’a pas remporté la moindre victoire sur les 24 Grands Prix de l’année, et ce malgré l’arrivée remarquée de Lewis Hamilton. L’engouement était énorme au moment de la signature du Britannique, peut-être trop en comparaison avec le niveau des monoplaces rouges. C’est en tout cas l’avis de Charles Leclerc, qui a dressé le bilan de cet exercice 2025 après l’ultime course à Abu Dhabi.
« Tout ce qui se passait autour de nous échappait à notre contrôle »
« Il est vrai que nous avons suscité trop d’attentes cette année, a reconnu le Monégasque, rapporté par Nextgen-Auto. Quand quelqu’un comme Lewis arrive dans une écurie comme Ferrari, deux icônes de ce sport, cela génère beaucoup de spéculations difficiles à gérer. Tout ce qui se passait autour de nous échappait à notre contrôle. La seule chose que nous pouvions contrôler, c’était de rester unis, de nous battre et de rester motivés. »
« C’est maintenant ou jamais »
Alors que Ferrari s’est déjà tourné sur la saison à venir depuis quelques mois, Charles Leclerc espère que son équipe saura se relever. « C’est un changement tellement important, une énorme opportunité de montrer ce dont Ferrari est capable, et c’est maintenant ou jamais. J’espère donc vraiment que nous commencerons cette nouvelle ère du bon pied, car c’est important pour les quatre années à venir, confie le Monégasque. Ce sera carte blanche. Nous ne savons pas où nous commençons, et nous ne savons pas où en sont les autres. Peut-être pas après les trois ou quatre premières courses, mais d’ici la sixième ou septième course, je pense que nous aurons une bonne idée des équipes qui domineront pendant les quatre prochaines années. »