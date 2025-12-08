F1 - Rupture confirmée : Max Verstappen dit stop !

Dimanche à Abu Dhabi, Lando Norris a décroché le premier titre de sa carrière en Formule 1. Autrement dit, la saison prochaine, le pilote McLaren sera autorisé à prendre le numéro 1 que Max Verstappen va lâcher. Par conséquent, la question du futur numéro se pose pour le quadruple champion du monde, qui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il ne récupérerait pas le 33.
En arrivant à Abu Dhabi, trois pilotes pouvaient encore être champions du monde. Mais c'est bien le leader qui a conservé la première place jusqu'au bout. En effet, troisième à l'arrivée du Grand Prix, Lando Norris a été sacré champion du monde avec deux points d'avance sur Max Verstappen qui donc devoir abandonner son numéro 1. Lando Norris grâce à son titre aura l'opportunité de le récupérer, sans toutefois en avoir l'obligation.
Quel numéro pour Verstappen ?
En revanche, la rupture est actée pour Max Verstappen avec le numéro 1 qui va donc devoir changer. L'option la plus crédible serait qu'il récupère le 33, qu'il portait avant son premier titre en 2021. Mais le Néerlandais assure qu'il abandonne son bien. « Je ne porterai probablement pas le numéro 33, j'y réfléchis », a-t-il confié au micro de DAZN après la course. Par conséquent, le suspens est total puisque le numéro fétiche de Max Verstappen, le 3, ne sera pas disponible avant le début de la saison prochaine. Il appartient toujours officiellement à Daniel Ricciardo et le règlement stipule qu'un pilote garde son numéro pendant trois ans. Et l'Australien a quitté la F1 il y a deux ans...
«Je ne porterai probablement pas le numéro 33, j'y réfléchis»
Quoi qu'il en soit, Max Verstappen n'a aucun regret concernant la saison qui vient de s'écouler : « J'ai remporté plus de victoires, mais cela ne sert à rien. Nous avons optimisé la voiture, nous avons fait tout ce que nous devions faire, mais nous dépendions d'une chance qui n'a pas été au rendez-vous. Je suis fier, ce ne sont que deux points, mais c'est ainsi que sont les courses. Quand j'avais plus de 100 points d'avance, je ne croyais pas au retour, donc je suis fier de l'équipe et de la tendance démontrée. Que dire de plus, ça a été un bon week-end et je l'ai apprécié ».