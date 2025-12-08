F1 - Rupture confirmée : Max Verstappen dit stop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à Abu Dhabi, Lando Norris a décroché le premier titre de sa carrière en Formule 1. Autrement dit, la saison prochaine, le pilote McLaren sera autorisé à prendre le numéro 1 que Max Verstappen va lâcher. Par conséquent, la question du futur numéro se pose pour le quadruple champion du monde, qui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il ne récupérerait pas le 33.

En arrivant à Abu Dhabi, trois pilotes pouvaient encore être champions du monde. Mais c'est bien le leader qui a conservé la première place jusqu'au bout. En effet, troisième à l'arrivée du Grand Prix, Lando Norris a été sacré champion du monde avec deux points d'avance sur Max Verstappen qui donc devoir abandonner son numéro 1. Lando Norris grâce à son titre aura l'opportunité de le récupérer, sans toutefois en avoir l'obligation.

Quel numéro pour Verstappen ? En revanche, la rupture est actée pour Max Verstappen avec le numéro 1 qui va donc devoir changer. L'option la plus crédible serait qu'il récupère le 33, qu'il portait avant son premier titre en 2021. Mais le Néerlandais assure qu'il abandonne son bien. « Je ne porterai probablement pas le numéro 33, j'y réfléchis », a-t-il confié au micro de DAZN après la course. Par conséquent, le suspens est total puisque le numéro fétiche de Max Verstappen, le 3, ne sera pas disponible avant le début de la saison prochaine. Il appartient toujours officiellement à Daniel Ricciardo et le règlement stipule qu'un pilote garde son numéro pendant trois ans. Et l'Australien a quitté la F1 il y a deux ans...