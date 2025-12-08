F1 - Séparation avec Verstappen : Coup de tonnerre chez Red Bull ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la saison de Formule 1 est arrivée à son terme ce dimanche avec le sacre de Lando Norris et la seconde place de Max Verstappen, il pourrait y avoir des changements importants dans l’organigramme de Red Bull en 2026. Helmut Marko n’est pas assuré d’être encore là et Gianpiero Lambiase, ingénieur de course du Néerlandais, pourrait avoir un nouveau rôle.

Malgré sa folle remontée ces dernières semaines, Max Verstappen n’a pas réussi à décrocher un cinquième titre de champion du monde consécutif. Tout se jouait ce dimanche à Abu Dhabi et si le Néerlandais a remporté le dernier Grand Prix de la saison, la troisième place de Lando Norris a suffi pour que ce dernier conserve la tête du classement et soit sacré pour la première fois de sa carrière.

Marko vers un départ de Red Bull ? Si la dynamique de Red Bull est positive ces derniers mois, il pourrait tout de même y avoir des changements en interne la saison prochaine. Notamment en ce qui concerne Helmut Marko, dont l’avenir est incertain. « Ce n'est pas remis en question, mais j'aurai une discussion et ensuite je verrai ce que je fais. C'est un ensemble complexe de différentes choses », a confié le conseiller de l’écurie autrichienne auprès de Motorsport.com, avant d’ajouter : « Je dois me reposer et ensuite on verra. »