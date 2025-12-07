F1 : Lando Norris en couple avec une star : L’affaire d’infidélité avec Neymar !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une première histoire en 2023, Margarida Corceiro fréquente de nouveau Lando Norris, sacré champion du monde de Formule 1 ce dimanche à Abu Dhabi. Il y a quelques années, le mannequin portugais s’était retrouvée au cœur des rumeurs pour une prétendue histoire avec Neymar, du temps de sa relation avec le footballeur Joao Felix.

Lando Norris n’a pas cédé sous la pression. Malgré les excellentes performances de Max Verstappen ces dernières semaines, le Néerlandais remportant même ce dimanche le Grand Prix d’Abu Dhabi , le Britannique de McLaren a décroché le premier titre mondial de sa carrière avec deux points d’avance au classement général. Un sacre auquel Margarida Corceiro a évidemment assisté, depuis le stand McLaren.

À 26 ans, le nouveau champion du monde de Formule 1 partage la vie du mannequin portugais depuis 2023, une relation qui n’a pas été de tout repos pour les deux tourtereaux qui ont connu une séparation avant de se remettre ensemble. Révélée quatre ans plus tôt dans la série Prisioneira, Margarida Corceiro était présente au Grand Prix de Hongrie en août pour officialiser leur nouvelle relation.

Les rumeurs de tromperie avec… Neymar

Avant de fréquenter Lando Norris en 2023, Margarida Corceiro avait connu une autre histoire d’amour avec le footballeur portugais Joao Felix qui n’avait pas échappé à la presse people. Quelques mois avant leur rupture, l’influenceuse s’était retrouvée au cœur des rumeurs d’infidélité avec Neymar, alors au PSG. Selon le site portugais Flash, la star auriverde aurait aimé plusieurs photos du mannequin sur Instagram, au moment où cette dernière s’était rendue à Paris. Neymar l'aurait alors suivi sur les réseaux sociaux à peu près au même moment.

Margarida Corceiro avait alors pris la parole pour démentir toute relation extra conjugale avec Neymar. « Vous savez déjà que je ne lis pratiquement plus rien de ce qui se dit sur moi dans la presse. D'abord, parce que 90 % du temps, ce qui est publié est un mensonge (à tel point qu'ils sont capables de sortir deux couvertures complètement contradictoires en deux jours), ensuite, parce que si c'est un mensonge, ça n'apporte rien de nouveau, ni à moi ni à vous, avait expliqué l’actuelle compagne de Lando Norris sur Instagram. Allons-nous normaliser le regard critique porté sur une femme qui a des amis, qui est heureuse et qui vit sa vie ? Cela me semble injuste et déraisonnable. Je ne suis pas la seule à vivre cela, et je ne serai pas la dernière. J'espère simplement que mon témoignage vous aidera à réfléchir à ce sujet et à comprendre qu'il n'est pas normal de se priver d'amis ou de façonner sa vie simplement parce que la société l'entend ainsi ».