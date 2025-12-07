F1 : C'est fini, Lewis Hamilton abandonne !

Il est temps que ça se termine pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde vit un calvaire pour sa première saison chez Ferrari, et il semble déjà avoir tourné la page de 2025, son week-end à Abu Dhabi tournant une nouvelle fois au fiasco.
C'est la fin d'une saison très compliquée pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde s'attendait probablement a plus de succès pour ses premiers pas chez Ferrari, mais ce fut finalement un long calvaire qui prend fin ce dimanche à Abu Dhabi où il connaît un nouveau week-end catastrophique. Seulement 16e sur la grille de départ, le Britannique a conscience qu'il ne pourra pas faire de miracle.
Hamilton au bout du rouleau...
« Ça n’aide certainement pas d’avoir eu un crash en Libres 3. Nous avons apporté de nombreuses modifications à la voiture. Elle était vraiment performante aujourd’hui. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Une colère et une rage insoutenables. Je ne trouve pas les mots », confie le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.
Il se tourne déjà vers 2026
« La plupart du tour était bon pour passer en Q2, mais je ne l’ai pas fini. L’équipe a fait un travail incroyable, ils méritaient mieux. Il n’y a pas grand-chose à faire en partant de la 16e place demain en course », ajoute », interrogé ensuite sur sa stratégie durant la course et la possibilité d'un long relais en pneus durs : « C’est la même chose tous les week-ends pour moi, alors pourquoi pas ? » Quoi qu'il en soit, le pilote »n'attend plus grand chose de cette année et se tourne déjà vers 2026 : « Seul l’avenir nous le dira. C’est la trêve la plus courte et je serai directement sur 2026. »