F1 : C'est fini, Lewis Hamilton abandonne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est temps que ça se termine pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde vit un calvaire pour sa première saison chez Ferrari, et il semble déjà avoir tourné la page de 2025, son week-end à Abu Dhabi tournant une nouvelle fois au fiasco.

C'est la fin d'une saison très compliquée pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde s'attendait probablement a plus de succès pour ses premiers pas chez Ferrari, mais ce fut finalement un long calvaire qui prend fin ce dimanche à Abu Dhabi où il connaît un nouveau week-end catastrophique. Seulement 16e sur la grille de départ, le Britannique a conscience qu'il ne pourra pas faire de miracle.

Hamilton au bout du rouleau... « Ça n’aide certainement pas d’avoir eu un crash en Libres 3. Nous avons apporté de nombreuses modifications à la voiture. Elle était vraiment performante aujourd’hui. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Une colère et une rage insoutenables. Je ne trouve pas les mots », confie le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.