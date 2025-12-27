Transferts à 103M€ : Coup de théâtre au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de débourser 103M€ pour deux recrues : Lucas Chevalier (40M€) et Illya Zabarnyi (63M€). Les deux nouveaux joueurs sont encore en phase d’adaptation à Paris, et cela se ressent notamment au niveau de la valeur marchande du gardien français et du défenseur ukrainien. Explications.

Une fois n’est pas coutume, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier afin de renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Cet été, le club parisien a investi pas moins de 103M€ sur deux joueurs seulement : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi.

Des débuts difficiles pour Chevalier et Zabarnyi Clairement, les deux recrues parisiennes n’ont pas connu des débuts faciles. Avec l’ombre de Gianluigi Donnarumma planant toujours sur le Parc des Princes, Lucas Chevalier a commis certaines erreurs dans les buts du PSG, et va devoir prouver qu’il mérite sa place de numéro un au sein de la formation championne d’Europe en titre. Idem pour Illya Zabarnyi, qui peine malgré quelques belles performances, à se montrer indiscutable en défense.