Transferts à 103M€ : Coup de théâtre au PSG !

Cet été, le PSG a décidé de débourser 103M€ pour deux recrues : Lucas Chevalier (40M€) et Illya Zabarnyi (63M€). Les deux nouveaux joueurs sont encore en phase d’adaptation à Paris, et cela se ressent notamment au niveau de la valeur marchande du gardien français et du défenseur ukrainien. Explications.
Une fois n’est pas coutume, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier afin de renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Cet été, le club parisien a investi pas moins de 103M€ sur deux joueurs seulement : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi.
Des débuts difficiles pour Chevalier et Zabarnyi
Clairement, les deux recrues parisiennes n’ont pas connu des débuts faciles. Avec l’ombre de Gianluigi Donnarumma planant toujours sur le Parc des Princes, Lucas Chevalier a commis certaines erreurs dans les buts du PSG, et va devoir prouver qu’il mérite sa place de numéro un au sein de la formation championne d’Europe en titre. Idem pour Illya Zabarnyi, qui peine malgré quelques belles performances, à se montrer indiscutable en défense.
La valeur marchande des deux joueurs a baissé
Et comme le rapporte le site spécialisé Transfermarkt, ces difficultés d’adaptation ont eu des conséquences économiques pour les deux nouveaux joueurs du PSG. Acheté 40M€ (hors bonus), Lucas Chevalier voit sa valeur marchande désormais fixée à 35M€. Recruté 63M€, Illya Zabarnyi dispose quant à lui d’une valeur de 50M€.