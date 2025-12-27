Rupture avec ce joueur du PSG, c'est la détresse à Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison passée, Illya Zabarnyi et Dean Huijsen formaient une superbe charnière au sein de la défense de Bournemouth. Évoluant désormais respectivement au PSG et au Real Madrid, les deux centraux doivent s’adapter. Et pour le jeune international Espagnol, les débuts à Madrid sont compliqués, lui qui est orphelin de l’Ukrainien.

Cet été, Bournemouth a perdu ses deux perles en défense centrale. Illya Zabarnyi a quitté les Cherries afin de rejoindre le PSG contre 63M€, tandis que Dean Huijsen s’est quant à lui engagé en faveur du Real Madrid contre 58M€, soit le montant de sa clause libératoire.

Huijsen est orphelin de Zabarnyi Si l’international Ukrainien tente de monter en puissance au PSG, Dean Huijsen lui, connaît davantage de difficultés. Dans un collectif encore fragile au Real Madrid, le longiligne défenseur central ne parvient pas à faire l’unanimité. Et selon les dernières révélations de MARCA, cela s’explique notamment par la séparation avec Zabarnyi, et que désormais, Huijsen n’a pas de partenaire clair en défense centrale.