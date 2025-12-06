F1 : Catastrophe pour Lewis Hamilton, c'est du jamais vu !

Ce samedi, à l’occasion des qualifications du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, Lewis Hamilton a été éliminé dès la Q1. Une troisième élimination consécutive à ce stade pour le Britannique, qui se trouve en plein calvaire chez Ferrari. Champion du monde 2016, Nico Rosberg s’est dit très inquiet concernant l’état du champion aux 105 victoires.
Le cauchemar se poursuit pour Lewis Hamilton. Pour la troisième fois consécutive, le septuple champion du monde a été éliminé dès la Q1 d’une séance de qualification. Une première dans sa carrière, mais également chez Ferrari. En plein calvaire, le Britannique ne trouvait pas ses mots à l’issue de la séance.
Catastrophe pour Hamilton
« Je ne pense pas qu’il y ait le moindre mot pour exprimer à quel point je suis désolé pour l’équipe, pour les supporters. S’il y a un lien avec l’accident lors des essais libres ? Je ne sais pas », réagissait un Lewis Hamilton désabusé au micro de Canal +.
« Je n'ai jamais vu Hamilton comme ça de toute sa carrière »
Champion du monde 2016 et ancien coéquipier d’Hamilton, Nico Rosberg ne reconnaît plus du tout l’ancien champion : « Je n'ai jamais vu Hamilton comme ça de toute sa carrière. Il n'est pas à l'aise dans la voiture. C'est le meilleur et on ne le contestera jamais, mais ça ternit tout de même un peu son héritage », a ainsi confié l’Allemand dans des propos relayés par le Sprint.