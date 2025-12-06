F1 : Catastrophe pour Lewis Hamilton, c'est du jamais vu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, à l’occasion des qualifications du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, Lewis Hamilton a été éliminé dès la Q1. Une troisième élimination consécutive à ce stade pour le Britannique, qui se trouve en plein calvaire chez Ferrari. Champion du monde 2016, Nico Rosberg s’est dit très inquiet concernant l’état du champion aux 105 victoires.

Le cauchemar se poursuit pour Lewis Hamilton. Pour la troisième fois consécutive, le septuple champion du monde a été éliminé dès la Q1 d’une séance de qualification. Une première dans sa carrière, mais également chez Ferrari. En plein calvaire, le Britannique ne trouvait pas ses mots à l’issue de la séance.

Catastrophe pour Hamilton « Je ne pense pas qu’il y ait le moindre mot pour exprimer à quel point je suis désolé pour l’équipe, pour les supporters. S’il y a un lien avec l’accident lors des essais libres ? Je ne sais pas », réagissait un Lewis Hamilton désabusé au micro de Canal +.