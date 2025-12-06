F1 : La bagarre qui va plomber Max Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison se déroulera à Abu Dhabi. Et avant cet ultime rendez-vous, ils sont encore 3 en course pour le titre de champion du monde : Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris. Deux McLaren face à une Red Bull. Mais voilà que cette bataille interne entre l’Australien et le Britannique pourrait ne pas forcément être un avantage pour Verstappen. Explications.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est en quête d’une 5ème couronne. Deuxième à 12 points de Lando Norris, le pilote Red Bull peut encore totalement le faire. Le Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche promet donc d’être haletant, mais voilà qu’il ne faut pas oublier le 3ème prétendant au titre : Oscar Piastri. Les deux pilotes McLaren vont donc se battre pour le même objectif. Et si cette bataille entre Norris et Piastri profitait à Verstappen ?

Verstappen désavantagé ? Coéquipiers chez McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris seront également rivaux ce dimanche pour aller chercher le titre de champion du monde. Une bataille interne qui pourrait finalement ne pas être un avantage pour Max Verstappen. C’est ce qu’a expliqué Franck Montagny pour Ouest France : « La lutte entre Lando Norris et Oscar Piastri, pilotes McLaren, peut-elle permettre plus facilement à Max Verstappen d’avoir un 5e titre de champion du monde ? C’est une possibilité, mais je dirais plutôt le contraire. Avoir deux pilotes capables d’aller chercher un championnat du monde, c’est un plus pour l’équipe, parce qu’on peut travailler et gérer la concurrence à deux ».