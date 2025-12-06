F1 - Verstappen : Le coup «extraordinaire» annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’approche de la course la plus attendue de l’année, Max Verstappen et Red Bull font planer le doute dans l’esprit de McLaren, qui reste pourtant favori dans la course au titre pilote avec Lando Norris. Ce vendredi, à la fois Zak Brown mais aussi Laurent Mekies ont une fois de plus reconnu tout le talent du Néerlandais.

L’heure de vérité approche. Ce samedi et dimanche, Max Verstappen, Lando Norris, et Oscar Piastri vont se disputer le titre de champion du monde 2025 à l’occasion du Grand Prix d’Abou Dhabi. S’il est légèrement en retrait vis-à-vis du Britannique, le Néerlandais inspire toujours autant la peur. Patron de McLaren, Zak Brown a une fois de plus vanté les mérites du quadruple champion du monde.

« Max est l'un des plus grands pilotes de l'histoire » « Max est l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Et nous, on a deux chevaux dans la course, ou deux chiens dans le combat. Choisissez l'animal. C'est excitant de faire partie de cette histoire », a ainsi confié Zak Brown dans des propos rapportés par le Sprint.