F1 - Verstappen : Le coup «extraordinaire» annoncé en direct !

A l’approche de la course la plus attendue de l’année, Max Verstappen et Red Bull font planer le doute dans l’esprit de McLaren, qui reste pourtant favori dans la course au titre pilote avec Lando Norris. Ce vendredi, à la fois Zak Brown mais aussi Laurent Mekies ont une fois de plus reconnu tout le talent du Néerlandais.
L’heure de vérité approche. Ce samedi et dimanche, Max Verstappen, Lando Norris, et Oscar Piastri vont se disputer le titre de champion du monde 2025 à l’occasion du Grand Prix d’Abou Dhabi. S’il est légèrement en retrait vis-à-vis du Britannique, le Néerlandais inspire toujours autant la peur. Patron de McLaren, Zak Brown a une fois de plus vanté les mérites du quadruple champion du monde.
« Max est l'un des plus grands pilotes de l'histoire »
« Max est l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Et nous, on a deux chevaux dans la course, ou deux chiens dans le combat. Choisissez l'animal. C'est excitant de faire partie de cette histoire », a ainsi confié Zak Brown dans des propos rapportés par le Sprint.
« Le monde a découvert un Max encore plus extraordinaire »
Du côté de Red Bull, on croit aussi aux chances de son champion. Arrivé récemment à la tête de l’équipe, Laurent Mekies est admiratif de Verstappen. « Que Max gagne ou non, je dirais que le monde a découvert un Max encore plus extraordinaire cette année. Quoi qu’il arrive, l’ampleur de ce retour restera gravée dans l’histoire », affirme le Français.