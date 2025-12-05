F1 - Red Bull le vire : Verstappen sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais officiel depuis quelques jours maintenant, Isack Hadjar sera au volant d'une Red Bull en 2026. Le Français va recevoir une belle promotion, devenant ainsi le coéquipier de Max Verstappen. La décision a donc été prise de ne pas continuer avec Yuki Tsunoda. Un choix visiblement logique aux yeux du quadruple champion du monde de Formule 1.

Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar a fait forte impression au volant de sa Racing Bulls. Et voilà que le Français va être récompensé. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on l'annonçait comme le futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull pour 2026. Ça a depuis été officialisé : Hadjar va bel et bien remplacer Yuki Tsunoda en tant que deuxième pilote de l'écurie autrichienne.

« C’est un choix logique » Ayant remplacé Liam Lawson en cours de saison, Yuki Tsunoda n'a donc pas convaincu Red Bull, qui a ainsi décidé de se séparer du Japonais pour 2026 au profit d'Isack Hadjar. Que pense d'ailleurs Max Verstappen de cette décision ? Rapporté par NextGen Auto, le Néerlandais a confié : « C’est un choix logique, les performances n’étaient pas suffisantes et on ne peut pas vraiment en dire plus ».