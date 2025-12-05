F1 - Red Bull le vire : Verstappen sort du silence !

C'est désormais officiel depuis quelques jours maintenant, Isack Hadjar sera au volant d'une Red Bull en 2026. Le Français va recevoir une belle promotion, devenant ainsi le coéquipier de Max Verstappen. La décision a donc été prise de ne pas continuer avec Yuki Tsunoda. Un choix visiblement logique aux yeux du quadruple champion du monde de Formule 1.
Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar a fait forte impression au volant de sa Racing Bulls. Et voilà que le Français va être récompensé. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on l'annonçait comme le futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull pour 2026. Ça a depuis été officialisé : Hadjar va bel et bien remplacer Yuki Tsunoda en tant que deuxième pilote de l'écurie autrichienne.
« C’est un choix logique »
Ayant remplacé Liam Lawson en cours de saison, Yuki Tsunoda n'a donc pas convaincu Red Bull, qui a ainsi décidé de se séparer du Japonais pour 2026 au profit d'Isack Hadjar. Que pense d'ailleurs Max Verstappen de cette décision ? Rapporté par NextGen Auto, le Néerlandais a confié : « C’est un choix logique, les performances n’étaient pas suffisantes et on ne peut pas vraiment en dire plus ».
« Évidemment, j’étais bouleversé et en colère »
Yuki Tsunoda ne sera donc pas chez Red Bull en 2026. Une décision que le Japonais a encore du mal à digérer. « Je ne dis pas que je n’ai aucun regret, je vais juste ne plus avoir une sacrée bonne F1 à piloter et c’est ce qui me fait le plus mal. (...) Évidemment, j’étais bouleversé et en colère quand Helmut Marko m’a dit juste après la course que je ne courrais pas l’année prochaine. Peut-être que je n’ai pas encore pleinement pris conscience de tout ça », a confié celui qui sera donc remplacé par Isack Hadjar.