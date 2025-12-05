F1 - Verstappen : Signature XXL, Hamilton annonce un gros danger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Red Bull a officialisé la promotion d’Isack Hadjar au sein de l’écurie. A seulement 21 ans, le Français devient donc le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Une signature XXL qui ne manque pas d’inquiéter Lewis Hamilton au vu de l’historique récent des partenaires du champion néerlandais au sein de l’écurie autrichienne.

Un énorme changement dans la carrière d’Isack Hadjar. Auteur d’une bonne première saison en Formule 1, le Français de 20 ans a signé chez Red Bull et pilotera aux côtés de Max Verstappen à partir de 2026. S’il s’agit-là d’une excellente nouvelle pour la carrière d’Hadjar, l’inquiétude règne tout de même.

« Je ne vais pas mentir, ça m'inquiète » Et pour cause, les récents coéquipiers de Verstappen n’ont jamais véritablement réussi à se montrer réguliers. Lewis Hamilton est notamment inquiet pour Isack Hadjar. « Je ne vais pas mentir, ça m'inquiète. Je trouve qu'il a fait un travail formidable cette année et il est encore très jeune, il apprend encore beaucoup sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Mais il a fait un travail phénoménal cette année et son approche est excellente », a confié le septuple champion du monde dans des propos relayés par le Sprint.