F1 - Transfert avec Verstappen : Ça part déjà au clash ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Changement de dimension pour Isack Hadjar à partir de 2026 et ce, un an seulement après avoir signé ses débuts en Formule 1 chez Racing Bulls. Le pilote français de 21 ans a signé chez Red Bull où il devra faire sa place aux côtés de champion aux quatre couronnes mondiales Max Verstappen. Une adaptation qu’Hadjar sait déjà compliquée en raison de son esprit de compétition débordant.

Tout est allé très vite, mais le verdict est somme toute logique. Après seulement une saison en Formule 1 chez Racing Bulls, Isack Hadjar a la maison mère de Red Bull Racing annoncer cette semaine sa promotion dans l’écurie autrichienne à la place de Yuki Tsunoda à compter de la saison 2026. Le jeune pilote français détenteur d’un podium au Grand Prix des Pays-Bas le 31 août dernier, s’étant classé à la troisième place derrière Max Verstappen et Oscar Piastri, deviendra donc le coéquipier du quadruple champion du monde une fois que le rideau tombera sur la saison 2025 dimanche à Abu Dhabi.

«Ne pas y aller en me disant que je vais l'exploser parce que ce n'est pas possible» Comment se préparer à courir aux côtés de Max Verstappen quand Yuki Tsunoda et Liam Lawson ont par exemple échoué cette saison ? C’est la question qui lui a été posée par L’Equipe en interview ces dernières heures. « Déjà, le fait d'accepter. Oui, je pense que c'est bien de commencer à accepter qu'il est le meilleur, qu'il a beaucoup plus d'expérience, qu'il est chez lui. Ne pas y aller en me disant que je vais l'exploser parce que ce n'est pas possible. Juste apprendre et accepter que le chrono ne soit pas au niveau de Max. Petit à petit, ensuite, me rapprocher. Il n'y a pas vraiment de piège si je suis intelligent ».