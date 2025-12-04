F1 - Verstappen : La grosse accusation !

Pierrick Levallet

Cette saison de F1 promet un final palpitant. Vainqueur du Grand Prix du Qatar, Max Verstappen peut encore être sacré, tout comme Lando Norris et Oscar Piastri. Le Néerlandais a néanmoins toujours des détracteurs chez les fans de la discipline. Alain Prost a alors accusé ces personnes de ne pas se montrer vraiment objectives à l’égard du quadruple champion du monde.

Le final de cette saison de F1 promet d’être palpitant. À une course de la fin, trois pilotes peuvent encore être sacrés : Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen. Ce dernier s’est illustré de fort belle manière en s’imposant haut la main au Grand Prix du Qatar. Mais malgré cela, le Néerlandais ne fait pas l’unanimité chez certains fans de la discipline. Alain Prost les a alors accusé de ne pas être vraiment objectif concernant le quadruple champion du monde.

«On dirait que certains préfèrent détruire plutôt que reconnaître la grandeur» « Ce que Max a réalisé dimanche soir à Losail est une démonstration de talent pur. Il a été parfait du premier au dernier tour, dans une voiture qui n’était clairement pas la plus rapide samedi. Il a travaillé incroyablement dur pour en arriver là. Ceux qui refusent de le voir sont soit aveugles, soit animés par autre chose que l’amour du sport. On dirait que certains préfèrent détruire plutôt que reconnaître la grandeur. C’est triste pour la F1 » a d’abord pesté le Professeur dans des propos rapportés par F1i.