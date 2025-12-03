F1 : La France tient «son Verstappen», la grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme pressenti ces dernières semaines, Red Bull a annoncé ce mardi la nomination d’Isack Hadjar à la place de Yuki Tsunoda en 2026. Après une saison chez Racing Bulls, le pilote âgé de 21 ans va donc intégrer la maison mère. Une promotion amplement méritée pour Franck Montagny, qui estime que la France « tient peut-être son Verstappen ».

C’est désormais officiel, Isack Hadjar remplacera Yuki Tsunoda chez Red Bull l’année prochaine. Après une première saison en Formule 1 réussie chez Racing Bulls, lui qui est actuellement dixième au classement pilotes avec 51 points, avec notamment une troisième place lors du Grand Prix des Pays-Bas, le Français aura la lourde tâche d’être le coéquipier de Max Verstappen, ce qui n’a pas toujours réussi à ses prédécesseurs.

« La France tient peut-être son Verstappen » « Il n’y a rien à redire sur sa saison, c’était parfait. Il était prêt pour la Formule 1, mentalement et physiquement, et ça, c’est rare. Il peut remercier son entourage et sa mère, Randa, qui ont fait un super boulot. Ce n’est pas facile de suivre des jeunes téléportés comme ça dans le star-system du jour au lendemain. Ils ont réussi à le laisser vivre tout en arrivant à le tenir », a confié Franck Montagny au Parisien. À propos de la promotion d’Isack Hadjar chez Red Bull, le consultant de Canal+ a ajouté : « C’est amplement mérité. C’est bien qu’il y aille dès 2026. Tout a été bien construit. C’est un beau produit Red Bull. La France tient peut-être son Verstappen. »