F1 - Ferrari : Le coup de pression de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, Lewis Hamilton n’est pas vraiment en réussite. La fin de saison est compliquée pour le Britannique, qui peine toujours à tirer le meilleur de sa Ferrari. Le septuple champion du monde n’a alors pas manqué de mettre la pression à son équipe pour changer certaines choses avant la dernière course de l’année à Abu Dhabi.

La fin de saison est plus compliquée que prévu pour Lewis Hamilton. Déjà en difficulté au volant de sa Ferrari depuis le début d’année, le Britannique peine encore plus à tirer le meilleur de sa monoplace. La douzième place du septuple champion du monde au Grand Prix du Qatar traduit le malaise que le pilote de 40 ans traverse en ce moment. Lewis Hamilton n’a d’ailleurs pas manqué de mettre la pression à la Scuderia pour améliorer certaines choses avant la dernière à Abu Dhabi.

«J’espère vraiment que les choses vont bouger» « J’ai tellement d’éléments sur lesquels nous devons progresser. Le temps dira si nous appliquons vraiment ces enseignements. Nous devons conserver ce qui fonctionne et changer ce qui ne va pas - et il y en a beaucoup. Mais rien n’est impossible à corriger. Il suffit de mettre tout ça en œuvre. J’espère vraiment que les choses vont bouger » a lancé le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1i.