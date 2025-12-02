F1 - Transfert avec Verstappen : Séparation confirmée chez Red Bull !

Très attendue, l'annonce de Red Bull concernant son duo de pilotes pour 2026 a été repoussée par les exploits de Max Verstappen, toujours en course pour le titre mondial de façon assez incroyable. Cependant, cela devrait être fait mardi, et la tendance est clairement à une séparation avec Yuki Tsunoda.
A moins d'une semaine de la fin de la saison, la grille pour 2026 n'est pas encore complète. Et pour cause, Red Bull n'a pas encore communiqué le nom du pilote qui accompagner Max Verstappen la saison prochaine, ni ceux qui seront au volant des Racing Bulls. Cependant, l'étau se resserre et le suspens pour prendre fin dès mardi.
Hadjar va remplacer Tsunoda...
Et selon les informations de Motorsport.com, la séparation est actée avec Yuki Tsunoda. La Japonais ne conservera pas son baquet chez Red Bull et sera remplacé par Isack Hadjar, révélation de la saison chez Racing Bulls. Et pour le remplacer, Arvid Lindblad a été choisi. Le nouveau crack de l'académie Red Bull sera donc au volant d'une Racing Bulls la saison prochaine. Mais avec quel coéquipier ?
... qui peut encore rêver conserver sa place en F1
Et pour cause, bien que Liam Lawson ait redressé la barre après sa rétrogradation après seulement deux courses chez Red Bull, les accords commerciaux entre Honda et Red Bull pour changer la donne. En effet, si Ford motorisera l'écurie autrichienne pour la saison prochaine, Honda devra toutefois fournir des blocs pour les essais privés, appelés essais TPC, qui seront très importants afin d'offrir du roulage à Arvid Lindblad. Et alors que la FIA n'a pas fixé de budget limité, les tarifs pourraient exploser. Mais afin qu'Honda ne réclame pas une somme démentielle à Red Bull, Yuki Tsunoda pourrait conserver un rôle, soit en tant que pilote titulaire chez Racing Bulls à la place de Liam Lawson, soit par le biais d'un poste de réserviste pour les deux écuries. Quoi qu'il en soit, le pilote japonais pourrait être sauvé grâce à son lien avec Honda. Cependant, la séparation avec Red Bull semble actée. Du moins pour un baquet de titulaire.