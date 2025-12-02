F1 - Transfert avec Verstappen : Séparation confirmée chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendue, l'annonce de Red Bull concernant son duo de pilotes pour 2026 a été repoussée par les exploits de Max Verstappen, toujours en course pour le titre mondial de façon assez incroyable. Cependant, cela devrait être fait mardi, et la tendance est clairement à une séparation avec Yuki Tsunoda.

A moins d'une semaine de la fin de la saison, la grille pour 2026 n'est pas encore complète. Et pour cause, Red Bull n'a pas encore communiqué le nom du pilote qui accompagner Max Verstappen la saison prochaine, ni ceux qui seront au volant des Racing Bulls. Cependant, l'étau se resserre et le suspens pour prendre fin dès mardi.

Hadjar va remplacer Tsunoda... Et selon les informations de Motorsport.com, la séparation est actée avec Yuki Tsunoda. La Japonais ne conservera pas son baquet chez Red Bull et sera remplacé par Isack Hadjar, révélation de la saison chez Racing Bulls. Et pour le remplacer, Arvid Lindblad a été choisi. Le nouveau crack de l'académie Red Bull sera donc au volant d'une Racing Bulls la saison prochaine. Mais avec quel coéquipier ?