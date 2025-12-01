F1 - Verstappen : Harcèlement chez Red Bull, l’annonce officielle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche, le Grand Prix du Qatar remporté par Max Verstappen nous a permis de ne pas voir un pilote déjà sacré champion du monde et de faire perdurer le suspense jusqu’à la dernière course de la saison dimanche 7 décembre à Abu Dhabi. Néanmoins, la nature du dépassement de Lando Norris sur Kimi Antonelli a été si remise en question par l’ingénieur de Verstappen et Red Bull que cela a conduit à du cyber-harcèlement à l’encontre du pilote Mercedes. L’écurie autrichienne demande pardon.

Lando Norris a bataillé pour se rapprocher du podium pendant un long moment dimanche sur le circuit de Lusail à l’occasion du Grand Prix du Qatar. En manque de rythme, le leader du classement des pilotes au championnat du monde est tout de même parvenu à accrocher une quatrième place grâce à un dépassement sur Kimi Antonelli qui a beaucoup fait parler avant même que le drapeau à damier soit présenté pour la victoire de Max Verstappen. A la radio, Gianpiero Lambiase qui n’est autre que l’ingénieur du pilote autrichien a lâché le message accusateur suivant. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé pour Antonelli, Max, on dirait qu’il a juste ralenti et laissé passer Norris ».

«Antonelli aide désormais nos principaux concurrents. En Autriche, il a percuté Verstappen à l’arrière» Le conseiller Red Bull, après que le rideau soit tombé sur le Grand Prix du Qatar, ne décolérait pas. Face à la presse, il portait de graves accusations envers Kimi Antonelli et Mercedes, laissant entendre que l’Italien avait délibérément laissé passer Lando Norris afin d’un peu plus nuire aux chances de titre de champion du monde de Verstappen. « Ça fait deux fois qu’il laisse plus ou moins passer Lando. C’était tout à fait évident. Antonelli aide désormais nos principaux concurrents. En Autriche, il a percuté Verstappen à l’arrière ». Mais il n’en est rien. Antonelli a évoqué une perte de contrôle de sa monoplace, engendrant un tel épisode. « J’attaquais beaucoup pour revenir sur Sainz. Mais dans le virage 10, je me suis fait une frayeur et j’ai failli perdre le contrôle. Donc je suis sorti de piste et j’ai perdu la position sur Lando ».