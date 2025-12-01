Verstappen - F1 : Il annonce une grosse bagarre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours leader du championnat du monde, Lando Norris a perdu des points importants face à ses rivaux que sont Max Verstappen et Oscar Piastri ce dimanche au Qatar. Le pilote McLaren, quatrième à l’arrivée, est désormais conscient qu’une grosse bagarre se profile lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi le week-end prochain.

Le 7 décembre 2025 est une date à retenir pour tous les passionnés de sport automobile. Pour la première fois depuis 2010, trois pilotes sont encore en lice pour le titre de champion du monde lors de la dernière course de la saison. Quatrième ce dimanche au Qatar, Lando Norris a assisté impuissant, à la victoire de Max Verstappen et à la deuxième place de son coéquipier Oscar Piastri.

Grosse bataille entre trois pilotes A l’approche de la dernière épreuve de la saison du côté d’Abu Dhabi, Norris ne dispose plus que de 12 points d’avance sur Verstappen, 16 sur Piastri. Déçu de son résultat du jour, le pilote britannique sait désormais qu’une véritable bataille aura lieu dimanche prochain. « Je veux juste les battre, comme eux veulent me battre. Rien ne change. Ce n’était pas notre meilleur jour, ni mon meilleur week-end », confie ainsi l’actuel leader dans des propos rapportés par l’Auto Journal.