F1 : Coup de tonnerre signé Verstappen !

Inévitable Max Verstappen ! Troisième sur la grille, le Néerlandais s’est imposé ce dimanche au Qatar devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Alors que Lando Norris n’a terminé que quatrième, le pilote Red Bull relance totalement le classement pour le titre qui se jouera lors de la dernière épreuve à Abu Dhabi. « Super Max » s’est d’ailleurs félicité de cette belle performance.

Un Grand Prix du Qatar sensationnel ! Parti depuis la troisième position sur la grille, Max Verstappen a réussi, notamment grâce à une très belle tactique de Red Bull, à s’imposer devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Le grand perdant du jour se nomme Lando Norris, qui termine finalement quatrième de l’épreuve.

Verstappen revient au championnat ! Ainsi, tout va se jouer à Abu Dhabi le 7 décembre prochain lors de la dernière course de la saison ! En effet, Lando Norris n’a plus que 12 points d’avance sur Verstappen, et 16 sur son coéquipier Oscar Piastri. Ayant profité d’une voiture de sécurité intervenue en début de course, le Néerlandais s’est réjoui de cette superbe opération.