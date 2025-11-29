F1 : L'annonce choc de Max Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Max Verstappen a manqué une première opportunité de réduire son écart sur Lando Norris. Le Néerlandais a terminé seulement quatrième de la course sprint du Grand Prix du Qatar. Malgré une progression par rapport à sa position sur la grille, le quadruple champion du monde a affirmé qu’il ne pouvait pas mieux faire.

Une première tentative manquée pour Max Verstappen. Ce samedi, le quadruple champion du monde avait l’occasion de reprendre quelques points à Lando Norris et Oscar Piastri dans la course au titre. Mais finalement, le Néerlandais a terminé quatrième de la course sprint au Qatar. Parti sixième, Verstappen termine donc derrière les deux McLaren, alors que l’Australien a remporté la course, et que le Britannique a fini troisième.

« Ça a été difficile jusqu’à présent » Si rien n’est encore joué, Max Verstappen a affirmé après cette course sprint qu’il était difficile de faire mieux que ce résultat avec l’état actuel de sa monoplace. « Ça a été difficile jusqu’à présent. Le départ s’est bien passé, bien sûr, et j’ai poussé un peu plus que les pilotes devant moi pendant les trois premiers tours pour essayer de me créer une opportunité, sachant que les dépassements étaient difficiles », a d’abord confié le pilote Red Bull dans des propos relayés par Next-Gen Auto.