F1 - Transfert avec Verstappen : La rupture est annoncée !

Alors que le nom du second pilote chez Red Bull n'est pas encore connu pour la saison prochaine, Yuki Tsunoda a clairement sous-entendu qu'il ne conserverait pas son baquet en 2026. Il y a donc de grandes chances qu'Isack Hadjar rejoigne Max Verstappen.
Il s'agit de la dernière incertitude concernant la grille de 2026. Qui sera le coéquipier de Max Verstappen ? Depuis quelques mois, tout laisse penser qu'Isack Hadjar remplacera Yuki Tsunoda qui traverse une période difficile. D'ailleurs, en marge du Grand Prix du Qatar, l'actuel pilote Red Bull a clairement laissait entendre que la tendance était à un départ.
Tsunoda vend la mèche pour son avenir
« Je sais quelque chose que je ne peux pas partager, mais la plupart des gens le savent, disons que je suis dans une compréhension similaire à la vôtre. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, donc on verra », explique le pilote japonais dans des propos accordés à ViaPlay, avant d'être interrogé sur l'existence d'un éventuel plan B si jamais il n'était pas conservé chez Red Bull.
«La plupart des gens le savent»
« Non, pas vraiment. Je ne pense qu'à cette course. Rien n'est décidé pour l'instant, c'est encore entre mes mains, et je vais simplement essayer d'aider Max autant que possible. Si j'y parviens, ce sera naturellement positif pour mon avenir, donc je vais juste viser ça », ajoute Yuki Tsunoda.