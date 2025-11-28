F1 - Rupture avec Lewis Hamilton : «J'espère qu'il n'est pas content», la réponse cash de Ferrari !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton ne vit pas la saison espérée du côté de Ferrari. Ayant rejoint la Scuderia pour cette saison 2025 l'année de ses 40 ans, réalisant au passage un rêve de gosse, le septuple champion du monde n'y arrive pas et court toujours derrière son premier podium avec l'écurie italienne alors que le championnat du monde rendra son verdict la semaine prochaine à Abu Dhabi. De quoi lui faire ressentir un ras-le-bol que son team principal a commenté au Qatar.

8ème à Las Vegas, non classé au Brésil, encore 8ème au Mexique... Lewis Hamilton vit des week-ends de course compliqués depuis sa 4ème place au Grand Prix des Etats-Unis le 19 octobre dernier. Le septuple champion du monde a d'ailleurs craqué après avoir vécu quelques jours noirs à Las Vegas dimanche dernier affirmant n'être pas pressé d'être à 2026.

«Quand il dit qu'il n'est pas focalisé sur 2026, c'est parce qu'il se concentre sur sa propre course du jour» Ce vendredi, à l'occasion de la journée d'essais libres et de qualifications au sprint du Grand Prix du Qatar, Frédéric Vasseur est monté au créneau après les déclarations choc de Lewis Hamilton sous contrat chez Ferrari la saison prochaine également. « Honnêtement, ça arrive 10 minutes après une course. Une course difficile pour lui et l'équipe. Et je peux parfaitement comprendre la frustration. Quand il dit qu'il n'est pas focalisé sur 2026, c'est parce qu'il se concentre sur sa propre course du jour. Elle a été compliquée, ce ne fut pas la meilleure course de l'année. Et cette frustration, nous devons prendre le positif et essayer de construire, son avenir, là-dessus ».