F1 - Pierre Gasly : La douloureuse séparation...

Un an après avoir vécu son dernier Grand Prix chez Alpine, Esteban Ocon est de retour au Qatar pour l'avant-dernière manche de la saison. Une séparation qui avait été houleuse il y a un an, l'écurie française préférant miser sur Pierre Gasly. Mais l'actuel pilote Haas ne regrette absolument rien.

Il y a un an en arrivant au Qatar, Esteban Ocon ne pensait pas qu'il s'agirait de sa dernière course avec Alpine. Et pourtant, le pilote français avait cédé son baquet à Jack Doohan pour le dernier rendez-vous à Abu Dhabi. Une séparation houleuse avec Alpine et son compatriote Pierre Gasly qui avait alors été choisi pour incarner le projet. Un an plus tard, alors qu'il est de retour au Qatar, Esteban Ocon est revenu sur sa fin d'aventure compliquée avec Alpine.

Ocon revient sur sa rupture avec Gasly et Alpine « La situation est très différente cette saison, c'est certain. Mettons l'année dernière de côté et repartons de zéro, je trouve que c'est un très beau circuit (...) Je pense que c'est très différent, c'est certain. Je ne considère pas l'année dernière comme le meilleur exemple de toute ma carrière. Il y a eu un très bon moment au Brésil, mais c'est tout. La vie n'était pas aussi agréable qu'aujourd'hui », rappelle-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.