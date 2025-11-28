F1 : Lewis Hamilton valide son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton affichait son désarroi face à la saison qu'il est en train de vivre chez Ferrari. Toutefois, le septuple champion du monde répète une nouvelle fois qu'il est ravi d'avoir rejoint la Scuderia, un choix qu'il ne regrette absolument pas.

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton s'attendait probablement à faire beaucoup mieux. Le septuple champion du monde court toujours après son premier podium en course et la situation commence sérieusement à l'agacer. Après un nouveau week-end catastrophique à Las Vegas, le pilote britannique semblait même désabusé, assurant qu'il n'attendait rien non plus de 2026. Cependant, quelques jours après ses propos, et en marge du Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton se montre bien plus motivé, assurant qu'il ne regrettait absolument pas d'avoir signé chez Ferrari.

Hamilton valide sa signature chez Ferrari « Je pense que je serais probablement surpris si les autres pilotes étaient enthousiastes à l'idée de l'année prochaine à la fin d'une saison, car généralement on n'a plus beaucoup d'énergie à ce moment-là. On a hâte de passer du temps en famille, et c'est à peu près tout. Mais, je veux dire, ce que j'ai dit, c'était juste dans un moment de frustration. Il y a souvent beaucoup de frustration à la fin des courses, surtout quand elles ne se sont pas bien passées. Donc non, je suis impatient de voir ce que l'équipe construira l'année prochaine et de continuer à progresser avec eux. Je ne regrette pas la décision que j'ai prise en rejoignant l'équipe. Je sais que cela prend du temps de se construire et de progresser au sein d'une organisation, et je m'y attendais », assure-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre.