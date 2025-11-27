F1 - Lewis Hamilton craque : Il valide son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La sortie de Lewis Hamilton après sa dixième place (8e après la disqualification des deux McLaren) au Grand Prix de Las Vegas a fait couler beaucoup d’encore. À quelques jours de l’avant-dernière course de la saison, au Qatar, la star de Ferrari a précisé sa pensée et a réaffirmé son engagement envers son équipe.

Dépité par le week-end à Las Vegas, Lewis Hamilton a surpris au moment de prendre la parole dimanche. « C’est un résultat terrible. Il n’y a rien de positif à tirer d’aujourd’hui. Rien de cette saison. J’ai hâte que tout cela se termine. J’ai envie que ça se termine. Je n’attends pas la prochaine avec impatience », confiait le pilote Ferrari, évoquant la saison à venir. Une sortie qui a beaucoup fait réagir alors que le Britannique peine à briller chez la Scuderia.

« C’était juste sous le coup de la frustration » Lewis Hamilton a clarifié ses propos lors d’un point presse organisé en vue du Grand Prix du Qatar. « Je serais surpris que les autres pilotes soient surpris de mes propos sur l’année prochaine, surtout en fin de saison, car généralement tu n’as plus beaucoup d’énergie, a indiqué le coéquipier de Charles Leclerc, rapporté par Nextgen-Auto. Tu as envie de retrouver ta famille et tout ça. C’était juste sous le coup de la frustration. Il y a souvent beaucoup de frustration après une course, en particulier quand elle ne s’est pas bien passée. »