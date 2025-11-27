F1 - Lewis Hamilton craque : Il valide son transfert

La sortie de Lewis Hamilton après sa dixième place (8e après la disqualification des deux McLaren) au Grand Prix de Las Vegas a fait couler beaucoup d’encore. À quelques jours de l’avant-dernière course de la saison, au Qatar, la star de Ferrari a précisé sa pensée et a réaffirmé son engagement envers son équipe.
Dépité par le week-end à Las Vegas, Lewis Hamilton a surpris au moment de prendre la parole dimanche. « C’est un résultat terrible. Il n’y a rien de positif à tirer d’aujourd’hui. Rien de cette saison. J’ai hâte que tout cela se termine. J’ai envie que ça se termine. Je n’attends pas la prochaine avec impatience », confiait le pilote Ferrari, évoquant la saison à venir. Une sortie qui a beaucoup fait réagir alors que le Britannique peine à briller chez la Scuderia.
« C’était juste sous le coup de la frustration »
Lewis Hamilton a clarifié ses propos lors d’un point presse organisé en vue du Grand Prix du Qatar. « Je serais surpris que les autres pilotes soient surpris de mes propos sur l’année prochaine, surtout en fin de saison, car généralement tu n’as plus beaucoup d’énergie, a indiqué le coéquipier de Charles Leclerc, rapporté par Nextgen-Auto. Tu as envie de retrouver ta famille et tout ça. C’était juste sous le coup de la frustration. Il y a souvent beaucoup de frustration après une course, en particulier quand elle ne s’est pas bien passée. »
« Si je signerais chez Ferrari en connaissant l’issue de la saison ? Oui »
Contrairement à ce qu’il avait laissé indiqué, Lewis Hamilton se dit pressé d’entamer sa deuxième saison chez Ferrari : « Je suis excité par ce que l’équipe est en train de construire pour l’an prochain et par le travail que nous allons poursuivre ensemble. ». Malgré les difficultés, l’ancienne star de Mercedes a également affirmé qu’il pensait avoir fait le bon choix en signant chez Ferrari : « Je ne regrette pas ma décision de rejoindre l’équipe. Je sais qu’il faut du temps pour se construire et se développer au sein d’une organisation, et je m’y attendais. Donc oui, je resignerais. »