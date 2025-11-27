F1 : C'est fini pour Max Verstappen, l'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Revenu à 24 points de Lando Norris après la disqualification des deux McLaren, Max Verstappen peut toujours rêver à un nouveau titre. Mais alors qu'il reste deux courses à disputer, le Néerlandais a conscience de ne pas être le favori, et reconnaît même que cela ne le perturberait pas plus que cela de ne pas décrocher un cinquième sacre.

Max Verstappen est en train de faire une remontée fantastique. Alors qu'avant la pause estivale il semblait totalement décrocher de la course au titre, le quadruple champion du monde a grapillé son retour pour revenir à seulement 24 points de Lando Norris à seulement deux courses de la fin de la saison. Cependant, le pilote Red Bull a également conscience de ne pas être le favori et assure que ce ne serait pas un drame s'il ne remportait pas le titre.

Verstappen n'est pas très optimiste pour le titre « Non, j’irai quand même en vacances. Je suis plutôt bon pour remettre les choses en perspective et laisser filer. Je ne vais pas pleurer pour ça. Je pense que réduire l’écart aussi vite est arrivé en partie parce que toutes les circonstances se sont alignées. Ils [Norris et Piastri] ont fait quelques erreurs après la pause estivale ou ont eu un crash, tandis que nous avons enchaîné de bonnes courses où tout s’est imbriqué. Et oui, dans ces cas-là, on peut revenir très vite », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.