F1 - Verstappen : La polémique est relancée !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Las Vegas a viré à la catastrophe pour Lando Norris. Déjà disqualifié en raison d’une infraction du règlement, le pilote de McLaren a également écopé d’une sanction pour avoir employé un mot grossier après la course. Et cela rappelle naturellement la polémique dans laquelle Max Verstappen avait été impliqué en 2024.

Le Grand Prix de Las Vegas a été un véritable fiasco pour Lando Norris. En plus de la victoire de Max Verstappen, le Britannique a été disqualifié en raison d’une infraction au règlement avec sa monoplace. Et comme si cela ne suffisait pas, le pilote de McLaren a écopé d’une autre sanction pour certaines paroles prononcées après la course.

50 000€ d'amende pour Lando Norris Lando Norris a en effet prononcé le mot « f*ck » comme le rapporte NextGen-Auto. « Non, j’ai juste freiné trop tard. C’était mon foirage (fuck en anglais). Je ne sais pas... Je voulais faire le spectacle, pas vrai ? C’est pour ça qu’on est à Vegas, j’imagine » a confié le pilote de 26 ans. « Eh bien, on ne peut pas dire ça. Toutes nos excuses, Mesdames et Messieurs » a rétorqué David Coulthard. Lando Norris a ainsi écopé d’une amende de 50 000€.