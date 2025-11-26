F1 - «Il m'attire» : Max Verstappen, la relation inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une relation inattendue sur laquelle s'est confié Max Verstappen. Le quadruple champion du monde révèle en effet qu'il apprécie tout particulière Fernando Alonso. Le pilote Red Bull révèle même qu'il supportait l'Espagnol avant d'arriver sur la grille de F1.

Réputé pour sa froideur, Max Verstappen semble pourtant beaucoup plus ouvert que ne laisse penser son comportement au volant. D'ailleurs, le quadruple champion du monde entretient une relation particulière avec Fernando Alonso. Le pilote Red Bull explique d'ailleurs ce qui l'attire chez l'Espagnol, double champion du monde (2005 et 2006).

Verstappen s'enflamme pour Alonso « Ce que j’aime, c’est la mentalité de Fernando et sa personnalité. Il est lui-même, tout simplement, et c’est très agréable. Ce que tu vois est ce que tu obtiens. Avant même d’être en Formule 1 - et ça peut paraître drôle - quand Fernando se battait contre Red Bull, je l’encourageais. Je voulais le voir faire du bon travail. Être l’outsider et obtenir quand même ces résultats, arracher des victoires avec une voiture qui ne devrait pas pouvoir les gagner… ça t’attire. En tant que pilote, tu aimes voir ça. C’est un vrai combattant, et il l’est encore. J’ai énormément de respect pour Fernando, continuer à ce niveau à son âge… désolé. C’est très beau à voir : avoir autant de passion pour ce sport », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.