F1 - «Il m'attire» : Max Verstappen, la relation inattendue !

C'est une relation inattendue sur laquelle s'est confié Max Verstappen. Le quadruple champion du monde révèle en effet qu'il apprécie tout particulière Fernando Alonso. Le pilote Red Bull révèle même qu'il supportait l'Espagnol avant d'arriver sur la grille de F1.
Réputé pour sa froideur, Max Verstappen semble pourtant beaucoup plus ouvert que ne laisse penser son comportement au volant. D'ailleurs, le quadruple champion du monde entretient une relation particulière avec Fernando Alonso. Le pilote Red Bull explique d'ailleurs ce qui l'attire chez l'Espagnol, double champion du monde (2005 et 2006).
Verstappen s'enflamme pour Alonso
« Ce que j’aime, c’est la mentalité de Fernando et sa personnalité. Il est lui-même, tout simplement, et c’est très agréable. Ce que tu vois est ce que tu obtiens. Avant même d’être en Formule 1 - et ça peut paraître drôle - quand Fernando se battait contre Red Bull, je l’encourageais. Je voulais le voir faire du bon travail. Être l’outsider et obtenir quand même ces résultats, arracher des victoires avec une voiture qui ne devrait pas pouvoir les gagner… ça t’attire. En tant que pilote, tu aimes voir ça. C’est un vrai combattant, et il l’est encore. J’ai énormément de respect pour Fernando, continuer à ce niveau à son âge… désolé. C’est très beau à voir : avoir autant de passion pour ce sport », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«En tant que pilote, tu aimes voir ça»
Un avis qui est d'ailleurs partagé par Fernando Alonso : « Je ne sais pas… Je pense qu’en venant de pays qui n’étaient pas vraiment tournés vers la F1, surtout l’Espagne, je dirais, car le père de Max (Jos) était déjà un maître. J’ai couru contre Jos quelques années, et contre Max huit ans. C’est un environnement difficile. Et quand tu arrives ici et que tu as du succès au début de ta carrière, peut-être que tu n’es pas le ’gentil garçon’, si je peux dire. Peut-être que tu n’es pas politiquement correct. Tu n’es pas dans le système. Tu es plus toi-même que ce que tu devrais être. C’est ce que j’ai vu chez Max aussi. Et, évidemment, au-delà de cette forte personnalité, il y a les résultats et le talent, pas seulement en F1, mais déjà dans les catégories juniors, en karting. On savait tous que ce gamin arrivait. Dans mon cas, j’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui ».