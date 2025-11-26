F1 - Lewis Hamilton : Ferrari répond cash à Charles Leclerc !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Las Vegas n’a pas pris la tournure escomptée pour Ferrari. Les disqualifications des deux McLaren ont permis à Charles Leclerc et Lewis Hamilton de terminer plus haut que les places auxquelles ils sont arrivés. Le Monégasque a néanmoins poussé un coup de gueule après la course. Et la Scuderia n’a pas manqué de lui répondre.

Le Grand Prix de Las Vegas a viré à la catastrophe pour Ferrari. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont vécu une course délicate. Les disqualifications des deux McLaren leur ont permis d’obtenir un meilleur résultat que celui initialement obtenu. Le Monégasque s’est d’ailleurs permis de pousser un coup de gueule après le Grand Prix, en indiquant que la voiture n’était pas bonne dans des conditions pluvieuses depuis 2019. La Scuderia n’a donc pas manqué de lui répondre.

«La première partie des EL3 avec les pneus pluie, nous étions en P1 avec Lewis» « Je ne vais pas vous donner de détails, mais cela n’a pas toujours été vrai. C’est davantage une question d’adhérence. Si vous regardez la première partie des EL3 avec les pneus pluie, nous étions en P1 avec Lewis. Ce n’est pas que la voiture ne soit pas adaptée aux pneus pluie ou aux pneus intermédiaires, c’est simplement que dans certaines conditions d’adhérence, nous avons plus de difficultés » a d’abord expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto.