F1 : Lewis Hamilton craque en public, c'est la fin chez Ferrari !

Après son énorme déception à Las Vegas, Lewis Hamilton s'est présenté devant les médias et a lâché une petite bombe en assurant qu'il n'était même pas motivé pour 2026. Une annonce qui peut laisser penser que le septuple champion du monde n'envisage plus l'avenir sur le très long terme chez Ferrari.

Parti de la dernière ligne à Las Vegas après une séance de qualifications désastreuse, Lewis Hamilton a toutefois réussi à remonter dans le Top 10 en course. Après la disqualification des deux McLaren, le Britannique est même classé huitième. Mais c'est un résultat qui ne lui convient évidemment pas. Le septuple champion du monde court toujours après le premier podium de sa saison en course et réalise, de son propre aveu, la pire saison de sa carrière. Par conséquent, il est temps que 2025 prenne fin.

Hamilton craque devant les médias Interrogé après la course, Lewis Hamilton a toutefois tenu des propos inquiétants pour l'avenir assurant qu'il n'était pas particulièrement enthousiaste pour 2026 : « C’est un résultat terrible. Il n’y a rien de positif à tirer d’aujourd’hui. Rien de cette saison. J’ai hâte que tout cela se termine. J’ai envie que ça se termine. Je n’attends pas la prochaine avec impatience ». Surpris par la réponse du pilote Ferrari, un journaliste lui demande s'il parle de la prochain course, ce week-end au Qatar. « La saison prochaine », répond Lewis Hamilton. Une sortie inquiétante pour l'avenir du Britannique dont le contrat chez Ferrari s'achève en 2026.