Trahison - PSG : La signature impossible à l'OM !

Joueur du PSG de 1993 à 1998, Rai a laissé son empreinte dans l'histoire du club de la capitale. Mais voilà qu'aujourd'hui, le Brésilien est l'ambassadeur... du Paris FC. Ayant donc choisi l'autre club parisien, Rai est revenu sur cette trahison aux yeux de certains, expliquant néanmoins qu'il n'aurait jamais pu signer à l'OM.

Avec la montée du Paris FC en Ligue 1, la capitale française a désormais deux clubs dans l'élite. Rachetée par la famille Arnault, la formation parisienne a un projet ambitieux, porté d'ailleurs par certains grands noms. En effet, Rai est notamment l'ambassadeur du PFC, lui qui a pourtant fait les beaux jours du PSG. Comment expliquer alors une telle décision ?

« Je suis content de pouvoir participer à un très beau projet » Alors que cela est perçu par beaucoup comme une trahison de Rai envers le PSG, le Brésilien est revenu sur son choix. Sur le plateau du Late Football Club, il a confié : « Je suis content de pouvoir participer à un très beau projet, avec de vraies valeurs, pour faire un deuxième club à Paris. Là, je voyais que c’était un très beau projet. Paris mérite un deuxième club ».