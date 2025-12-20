Mbappé va rejoindre Cristiano Ronaldo, il craque en direct !

Auteur de 58 buts en 2025, Kylian Mbappé pourrait égaler, voire battre, le record de Cristiano Ronaldo ce samedi soir. En effet, le Real Madrid joue son dernier match de l'année face au FC Séville au Bernabeu. Pour rappel, Cristiano Ronaldo a inscrit 59 réalisations sous les couleurs merengue en 2013.

«Je n'en ai rien à faire qu'il batte le record ou non»

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen s'est totalement lâché sur le potentiel record de buts de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Je n'en ai rien à faire qu'il batte le record ou non. Moi, ça ne va pas changer ma vie. On ne minimise rien du tout. Kylian Mbappé a toujours mis beaucoup de buts depuis le début de sa carrière. A Paris, il enfilait les buts, même si ce n'était pas autant. Dans tous les cas, il a mis beaucoup de buts. La différence, c'est quand tu marques des buts, est-ce que tu fais gagner ton équipe et est ce que tu gagnes des trophées ? Que je sache, c'est pas le cas à Madrid pour le moment. Ça ne dépend pas que de lui, il faut une équipe autour, mais c'est pour ça que je n'en ai rien à faire qu'il marque 60-70 buts sur une année et qu'il batte Cristiano Ronaldo. Même s'il battait Cristiano Ronaldo, et je lui souhaite s'il en a envie, est-ce qu'il va l'effacer dans la légende du Real Madrid ? Vous nous emmerdez avec son soulier d'or. Avant que Kylian Mbappé soit pichichi, personne savait qui était le soulier d'or, mais maintenant que c'est lui, on le sait », a balancé l'ancien milieu gauche du PSG, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi.