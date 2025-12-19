Départ de Laure Boulleau : C'est confirmé pour 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de son rôle de consultante sur Canal+, que ce soit lors du Canal Football Club ou lors des soirées de Ligue des Champions, Laure Boulleau a également son propre programme. A l'occasion de 24h de Boulleau, l'ancienne joueuse du PSG part en immersion dans différents clubs. Et voilà qu'en 2026, Laure Boulleau aura l'occasion de repartir pour de nouvelles aventures.

Après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau officie désormais sur Canal+. Consultante, l'ancienne Parisienne est également à la tête du programme 24h de Boulleau. Dans celui-ci, elle part en immersion dans des clubs, ayant pu le faire dernièrement à Sunderland ou encore au LOSC ainsi qu'à Brest. Et voilà que pour Laure Boulleau, ça va continuer en 2026.

24h de Boulleau de retour ! Directeur des sports de Canal+, Thomas Sénécal l'a confirmé : Laure Boulleau repartira en immersion avec de nouveaux épisodes de 24h de Boulleau en 2026. « Les programmes dédiés au digital comme « Détective Mathoux » et « 24h de Boulleau » continuent ? Oui et avec d'autres programmes », a-t-il lâché pour L'Equipe.