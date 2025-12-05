Laure Boulleau tombe sous le charme : La rencontre qui a changé sa vie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est durant l’été 1998 que Laure Boulleau a débuté son histoire d’amour avec le football, elle qui entamera ensuite une carrière de joueuse professionnelle avec PSG et l’équipe de France. A l’âge de 13 ans, l’actuelle consultante de Canal + a pu compter sur une rencontre décisive pour lui permettre de réaliser son rêve…

Dès son plus jeune âge, Laure Boulleau est tombée sous le charme du football, à une époque où la pratique de la discipline par les femmes n’était pas en vogue. « Le football est arrivé dans ma vie grâce à une équipe de France incroyable en 1998. Déjà j’avais deux grands frères, je jouais avec eux mais rien de sérieux. Et puis en 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux », confiait-elle l’été dernier au micro d’Europe 1. La vie de Laure Boulleau, qui se dirige alors vers ses 12 ans, va alors basculer avec une rencontre décisive…

« Un des surveillants était entraîneur dans le club d’à côté, et il m’a repérée... » « J’étais fan des Bleus en 98, j’ai commencé à jouer à l’école avec les garçons. J’ai eu un facteur chance, un des surveillants était entraîneur dans le club d’à côté, et il m’a repérée », avait révélé l’ancienne internationale française dans un entretien accordé à Elle en 2019. Grâce à cette personne, Laure Boulleau va gravir les échelons au fil des années : « Je me suis inscrite à l’âge de 13 ans. Et puis, tout est devenu possible, Clairefontaine, le PSG… Je suis fière d’avoir vécu cette époque, d’avoir connu le premier virage du football féminin ».