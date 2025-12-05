Lamine Yamal : Kylian Mbappé est snobé, l'annonce choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuel meilleur buteur du championnat d’Espagne mais aussi de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé porte le Real Madrid sur ce début de saison. Véritable star en puissance, l’attaquant français fait des envieux, mais pas forcément du côté du FC Barcelone, où Joan Laporta a affirmé préféré son protégé Lamine Yamal au Bondynois.

Auteur d’un nouveau doublé ce mercredi soir sur la pelouse de Bilbao, Kylian Mbappé est dans une excellente forme. Pour sa deuxième saison seulement au sein du Real Madrid, l’attaquant français s’impose comme la véritable vedette du secteur offensif madrilène, et semble bien parti pour terminer une fois de plus Soulier d’Or européen.

Mbappé va batailler contre Yamal Cette saison encore, le Real Madrid de Mbappé va devoir lutter avec le FC Barcelone de Lamine Yamal pour la quête du titre en Liga. Du côté du Barça, on respecte l’ancien attaquant du PSG, même si ce jeudi, le président Joan Laporta a affirmé qu’il préférait largement ses joueurs par rapport au numéro 10 des Merengue.