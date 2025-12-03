Zinédine Zidane, le mariage qui va tout changer !

Pierrick Levallet

L’équipe de France va écrire une nouvelle page de son histoire après la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps va libérer la place sur le banc tricolore après le Mondial en Amérique. Et le favori pour lui succéder se nomme Zinédine Zidane. Daniel Riolo est d’ailleurs impatient de voir l’ancien numéro 10 des Bleus à l’oeuvre.

«On a tous envie de passer à autre chose» « Je ne sais pas qui a dit qu’on gagnerait fastoche avec lui, mais je vois l’idée... Que ça plaise aux gens, qu’on ait besoin d’une vague de fraîcheur, qu’on ait besoin d’un autre discours (autre que celui de DD, NDLR) et que ça excite de voir les Bleus jouer avec Zidane, alors oui ! Mais quel sera le résultat, je ne sais pas. J’ai envie de voir. On a tous envie de passer à autre chose et de voir » a indiqué le chroniqueur de l’After Foot dans un entretien accordé à So Foot.