Zidane rechausse les crampons, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une décennie après avoir raccroché les crampons, Zinedine Zidane les rechaussait à compter de 2016 lors des entraînements de l'équipe du Real Madrid dont il était le coach. C'est Luka Modric qui a évoqué cette partie du management de Zidane qu'il adorait en tant que joueur du champion du monde 98.

Après un passage dans le staff de Carlo Ancelotti au cours duquel il a d'ailleurs célébré la 10ème Ligue des champions de l'histoire du Real Madrid en 2014 avec La Decima, Zinedine Zidane a fait ses armes avec la réserve du club merengue : La Castilla. Avant d'effectuer le grand saut à l'hiver 2016 lorsque le président Florentino Pérez lui a confié la succession de Rafael Benitez.

«Il dégageait une aura particulière» Dès les premiers entraînements avec son groupe de stars composé notamment de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Karim Benzema, Zinedine Zidane a mis tout le monde d'accord tant par son management que par sa personnalité. Luka Modric raconte tout. « Trois Ligues des champions d’affilées… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l'équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l'effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes ».